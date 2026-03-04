Amrize Aktie

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

04.03.2026 06:33:39

INDEXÄNDERUNG/Aixtron-Aktie wird in Stoxx-600 aufgenommen

DOW JONES--Aixtron steigen in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 auf. Wie der Index-Betreiber Stoxx mitteilte, wird es folgende weitere Änderungen in dem Index geben, die zum Handelsbeginn am 23. März 2026 in Kraft treten.

===

+ STOXX-600

AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. S.P.A. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE SPA (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 00:34 ET (05:34 GMT)

