Quantum Materials Aktie
WKN DE: A1CWR7 / ISIN: US74766A1060
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02.09.2026 19:59:27
India rejects Hague ruling on Indus waters: What's next?
By rejecting an international arbitration panel's ruling, New Delhi has cast fresh doubt on the future of the 1960 Indus Waters Treaty.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Waters Corp.
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27.08.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel hätte eine Investition in Waters von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.08.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.08.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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06.08.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.08.26
|Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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30.07.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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22.07.26
|Greek tycoon’s tanker towed into Iranian waters (Financial Times)
Analysen zu Waters Corp.
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|INDUS AG
|37,50
|1,49%
|Waters Corp.
|353,60
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