Infineon-Aktie tiefer: Infineon setzt auf Gorski als neuen COO - Vorstand erweitert

Gorski rückt damit in den Vorstand auf, wie der DAX -Konzern mitteilte. Wijburg ist seit April 2022 Mitglied des Vorstands der Infineon Technologies AG und Chief Operations Officer. Er lege sein Mandat auf eigenen Wunsch per Ende September 2025 nieder. Gorski ist derzeit Executive Vice President und Head of Frontend Operations bei Infineon. Als COO werde er unter anderem für Fertigung, Einkauf, Supply Chain sowie Qualitätsmanagement verantwortlich sein.

Im XETRA-Geschäft stiegen die Papiere von Infineon am Montag zunächst, drehten dann aber und verlieren nun zeitweise 0,33 Prozent auf 36,68 Euro.

DOW JONES