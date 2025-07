Investment-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles favorisiert aus Bewertungssicht weiterhin die Aktien von Infineon gegenüber jenen von STMicro. Aber auch die Franzosen dürften wie die Deutschen die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen haben, so der Experte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Am Markt sei dies allerdings bereits gut verstanden worden, das Überraschungspotenzial sei entsprechend gering. Zudem komme von der Währungsseite immer mehr Gegenwind.

Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:42 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 36,81 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,23 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 927 171 Infineon-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2025 18,3 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen.

