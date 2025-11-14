Infineon Technologies legte Quartalsergebnis vor

Infineon Technologies hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Infineon Technologies einen Gewinn von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,61 Milliarden USD – ein Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon Technologies 4,31 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,505 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,55 Milliarden USD gerechnet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,450 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 16,19 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,70 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 17,00 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at