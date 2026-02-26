InfuSystems präsentierte Quartalsergebnisse

InfuSystems veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte InfuSystems 0,040 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte InfuSystems einen Umsatz von 33,9 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,310 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei InfuSystems ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 143,44 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 134,86 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,280 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 144,50 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at