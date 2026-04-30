ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Ausbau
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30.04.2026 16:13:45
ING-Aktie stärker: Expansionspläne in Deutschland
"Wir wachsen in Deutschland weiterhin an allen Fronten, bei Hypotheken, bei Einlagen, bei Anlagen und Anlagekonten", sagte van Rijswijk. "Aber jetzt beginnen wir mit der Arbeit an unserem Versicherungsangebot und unserem Angebot für Selbstständige im Firmenkundengeschäft, weil wir in Deutschland viel bedeutsamer werden wollen, als nur eine Privatkundenbank zu sein." Das Privatkundengeschäft der ING konzentriere sich auf Hypotheken. Dieser Markt dürfte stärker von der Beschäftigung und der Verfügbarkeit von Wohnraum beeinflusst werden als vom Konflikt im Nahen Osten, so van Rijswijk. "Wir sehen in diesem Bereich ein anhaltendes Wachstum, und es gibt relativ wenige Unterbrechungen durch das, was derzeit im Krieg passiert", fügte er hinzu.
Firmenkunden in Sektoren wie dem Baugewerbe, dem Transport- und Logistikwesen sowie der Chemieindustrie könnten einen Rückschlag erleiden. Dies wäre der Fall, wenn sie höhere Ölpreise nicht an die Kunden weitergeben könnten, sagte van Rijswijk. "Wir beobachten aufmerksam, was dort passiert, aber wir haben noch nichts gesehen."
Die ING hat ihre Einnahmen im ersten Quartal um 3,3 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro gesteigert, getragen durch höhere Kreditvolumina in den Privat- und Firmenkundensegmenten sowie ein starkes Gebührenwachstum.
Die ING-Aktie notiert via EURONEXT zeitweise 3,64 Prozent höher bei 24,75 Euro.
DJG/DJN/brb/kla
DOW JONES
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