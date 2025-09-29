Ingredion Aktie

Ingredion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JYNM / ISIN: US4571871023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 13:24:08

Ingredion To Sell 51% Ownership Interest In Rafhan Maize

(RTTNews) - Ingredion (INGR) has signed a conditional agreement to sell a 51% ownership interest in Rafhan Maize to Nishat Hotels and Properties Ltd., located in Lahore, Pakistan. Ingredion will retain a 20% ownership interest in Rafhan Maize. The transaction is expected to close in the first half of 2026. The company noted that the sale is conditional pending the arrangement of international financing.

Ingredion, headquartered in the suburbs of Chicago, is a global ingredient solutions provider serving customers in nearly 120 countries.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ingredion Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Ingredion Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ingredion Inc. 102,40 -0,82% Ingredion Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX am Montag wenig bewegt -- DAX unsicher -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegt sich der heimische Leitindex seitwärts, während sich der deutsche Markt unentschlossen präsentiert. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen