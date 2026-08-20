Q2 Holdings Aktie

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WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098

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20.08.2026 23:54:33

Innventure (INV) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Image source: The Motley Fool.Thursday, Aug. 13, 2026 at 5:00 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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