Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
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05.08.2026 14:21:52
Insulet Corp. Q2 Profit Advances
(RTTNews) - Insulet Corp. (PODD) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $95.0 million, or $1.37 per share. This compares with $22.5 million, or $0.32 per share, last year.
Excluding items, Insulet Corp. reported adjusted earnings of $115.0 million or $1.66 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.5% to $801.7 million from $649.1 million last year.
Insulet Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95.0 Mln. vs. $22.5 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $0.32 last year. -Revenue: $801.7 Mln vs. $649.1 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 17.5 % To 19.5 % Full year revenue guidance: 20 % To 22 %
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