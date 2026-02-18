Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
|
18.02.2026 13:24:11
Insulet Corp. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - Insulet Corp. (PODD) revealed a profit for fourth quarter of $101.6 million
The company's earnings totaled $101.6 million, or $1.44 per share. This compares with $102.9 million, or $1.39 per share, last year.
Excluding items, Insulet Corp. reported adjusted earnings of $109.2 million or $1.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 31.2% to $783.8 million from $597.5 million last year.
Insulet Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $101.6 Mln. vs. $102.9 Mln. last year. -EPS: $1.44 vs. $1.39 last year. -Revenue: $783.8 Mln vs. $597.5 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insulet Corp Shs
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Insulet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Insulet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Insulet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Insulet Corp Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Insulet Corp Shs
|216,10
|2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.