Integra Garments Textiles präsentierte Quartalsergebnisse

Integra Garments Textiles hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Integra Garments Textiles mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 787,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 42,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at