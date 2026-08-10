International Seaways Aktie

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WKN DE: A2DGML / ISIN: MHY410531021

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10.08.2026 13:04:23

International Seaways Q2 Income Rises

(RTTNews) - International Seaways (INSW) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $294.93 million, or $5.91 per share. This compares with $61.65 million, or $1.25 per share, last year.

Excluding items, International Seaways reported adjusted earnings of $294.97 million or $5.91 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 138.9% to $467.29 million from $195.64 million last year.

International Seaways earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $294.93 Mln. vs. $61.65 Mln. last year. -EPS: $5.91 vs. $1.25 last year. -Revenue: $467.29 Mln vs. $195.64 Mln last year.

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