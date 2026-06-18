EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
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18.06.2026 09:12:11
Intertek board agrees £11bn takeover by private equity group EQT
Deal is latest take-private of a UK-listed companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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