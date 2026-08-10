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10.08.2026 06:31:29
INTERTRADE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
INTERTRADE lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das INTERTRADE ein Ergebnis je Aktie von -10,840 JPY vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat INTERTRADE 467,6 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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