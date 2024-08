Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das angestrebte Umsatzwachstum im kommenden Jahr impliziere keine Verwerfungen am US-Markt, schrieb Analyst Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die USA gebe es bei Adidas weniger Anlass zur Sorge als bei Puma.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von adidas legte um 11:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 216,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 27,08 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35 958 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 stieg die Aktie um 17,9 Prozent. Die kommenden Q3 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 15:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 15:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.