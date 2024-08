Investment-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 242 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei stark gewesen, schrieb Analyst Victor Allard am Donnerstagmorgen. Die Signale hinsichtlich der zuletzt problematischen GTF-Triebwerksfamilie seien konstruktiv und der Ausblick aktualisiert.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 13:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,5 Prozent auf 276,10 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 12,35 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 227 074 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 42,6 Prozent aufwärts. Am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 06:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.