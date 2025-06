Investment-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Angetrieben von Aktienrückkäufen habe die Aktie des Energiekonzerns in diesem Jahr deutlich an Wert gewonnen, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstag. Dies stehe im Kontrast zur schlechten Entwicklung anderer Erneuerbare-Energien-Werte wie EDPR oder Orsted. EDPR bleibt derweil ihre erste Wahl in diesem Segment, noch knapp vor RWE.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von RWE konnte um 11:21 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 35,65 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 9,40 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 980 474 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 27,8 Prozent aufwärts.

