NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Angetrieben von Aktienrückkäufen habe die Aktie des Energiekonzerns in diesem Jahr deutlich an Wert gewonnen, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstag. Dies stehe im Kontrast zur schlechten Entwicklung anderer Erneuerbare-Energien-Werte wie EDPR oder Orsted. EDPR bleibt derweil ihre erste Wahl in diesem Segment, noch knapp vor RWE./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 21:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.