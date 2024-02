Investment-Tipp Continental-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Continental vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Der Free Cashflow des Autozulieferers im vergangenen Quartal sollte sich am oberen Ende der Unternehmenszielspanne bewegen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen dürften sich 2024 weiter erholen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 10:47 Uhr 0,2 Prozent. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 27,68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 32 825 Continental-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 4,3 Prozent abwärts. Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





