Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit dem nahenden Ende der jüngsten Lagerbestandsabbau-Phase sei der Logistikkonzern "anfälliger" für eine Erholung der Umschlagvolumina als die anderen europäischen Speditionsunternehmen mit geringem Anlagevermögen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Free-Cashflow-Renditen im hohen einstelligen Prozentbereich stützten sein positives Anlagevotum.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:05 Uhr 0,4 Prozent auf 37,82 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 18,98 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 191 873 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 11,6 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

