Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Merck-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch die Ergebniskennziffern des Pharma- und Chemiekonzerns lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Matthew Weston am Montag in einer ersten Reaktion. Zudem habe Merck die Jahresziele ein wenig angehoben.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 165,25 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47 501 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 16,4 Prozent. Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2024 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2024 / 19:14 / GMT





