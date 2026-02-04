Inwido AB legte Quartalsergebnis vor

Inwido AB präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 2,87 SEK. Im letzten Jahr hatte Inwido AB einen Gewinn von 3,17 SEK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Inwido AB mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,70 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,91 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,40 Milliarden SEK geschätzt.

Inwido AB hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,87 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 9,29 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 9,00 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,84 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,35 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 8,94 Milliarden SEK taxiert.

