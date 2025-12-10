Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
10.12.2025 09:51:00
IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, and Quantum Computing Inc. Have Issued a $926 Million Warning to Wall Street for 2026
For three years, artificial intelligence (AI) has been captivating the attention and wallets of professional and retail investors. But in 2025, this game-changing technology was outdone by an even more hyped innovation: quantum computing.Over the trailing year, quantum computing pure-play stocks IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT) have respectively rallied 47%, 784%, 616%, and 77%. Early investors have enjoyed life-altering gains in some of these quantum computing stocks.But a new year often means new challenges for Wall Street's hottest trends. While quantum computers offer intriguing real-world utility, IonQ, Rigetti, D-Wave, and Quantum Computing Inc. have issued a $926 million warning to Wall Street, which investors would be wise not to ignore.
28.07.25
|Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
