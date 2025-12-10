Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 09:51:00

IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, and Quantum Computing Inc. Have Issued a $926 Million Warning to Wall Street for 2026

For three years, artificial intelligence (AI) has been captivating the attention and wallets of professional and retail investors. But in 2025, this game-changing technology was outdone by an even more hyped innovation: quantum computing.Over the trailing year, quantum computing pure-play stocks IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT) have respectively rallied 47%, 784%, 616%, and 77%. Early investors have enjoyed life-altering gains in some of these quantum computing stocks.But a new year often means new challenges for Wall Street's hottest trends. While quantum computers offer intriguing real-world utility, IonQ, Rigetti, D-Wave, and Quantum Computing Inc. have issued a $926 million warning to Wall Street, which investors would be wise not to ignore.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

D-Wave Quantum 23,00 -4,96% D-Wave Quantum
IonQ 45,60 -2,36% IonQ
Quantum Computing Inc Registered Shs 12,56 -4,92% Quantum Computing Inc Registered Shs
Rigetti Computing Inc Registered Shs 23,10 -3,75% Rigetti Computing Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen