IonQ CFO Inder Singh Steps Down, Names Gary Merrill CFO

(RTTNews) - Friday, IonQ, Inc. (IONQ) announced the appointment of Gary Merrill as the Chief Financial Officer of the company, effective in early December.

The appointment follows the immediate departure of CFO Inder Singh from the company.

Concurrently, Thomas Austin has been appointed to the newly created position of Chief Accounting Officer, effective immediately.

Most recently, Merrill served as CFO of Commvault Systems, Inc. (CVLT), while Austin held the position of Chief Accounting Officer at Juniper Networks, which is now part of Hewlett Packard Enterprise.

In pre-market hours, IONQ was trading at $30.73, down 0.36 percent on the NYSE.