Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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26.07.2026 16:25:00
IonQ vs. Rigetti: Who's Winning the $2.7 Trillion Quantum Computing Race?
Quantum computing has been a white-hot industry for investors, but who's actually winning the quantum computing race?The answer depends on what you mean by "winning." If you're asking which company has made the most progress commercially, I think the answer is fairly straightforward: IonQ. But it's still early innings.If you're asking who will build the first truly useful quantum computer, that's a much more interesting question, and the truth is, it's much too early to tell that just yet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|28,81
|-3,74%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|7,43
|-5,47%
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