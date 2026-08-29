SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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29.08.2026 16:30:00
IonQ's Massive Shift: Vertical Integration Raises High-Stakes Execution
IonQ (NYSE: IONQ) is evolving from a quantum computing specialist into a broader strategic technology platform. Record growth, vertical integration, and an ambitious hardware roadmap could strengthen its position in the quantum race, but its valuation leaves little room for execution mistakes.Stock prices used were the market prices of Aug. 17, 2026. The video was published on Aug. 28, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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