With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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16.03.2026 04:03:20
Iran war: Tehran sees no reason to talk with US
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi rejected Trump's claim that Tehran wants a deal to end the war. Meanwhile, Germany said it will not play an "active part" in the conflict. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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