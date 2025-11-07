Iron Mountain präsentierte Quartalsergebnisse

Iron Mountain präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 AUD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,160 AUD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,33 Milliarden AUD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,68 Milliarden AUD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at