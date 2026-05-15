IRPC legte Quartalsergebnis vor

IRPC hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,060 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 76,84 Milliarden THB gegenüber 72,86 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,331 THB sowie einen Umsatz von 78,48 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.at