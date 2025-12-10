Carnival Aktie

Is 2026 the Big Payoff Carnival Cruise Investors Have Waited For?

Carnival Corp. (NYSE: CCL), the renowned cruise line company, has made a remarkable comeback from a disastrous 2020. The business nearly sank during the COVID-19 pandemic. Now, it's fair to say that Carnival is back and better than ever. The company touted record-breaking numbers in the third quarter, including all-time highs in revenue, bookings, and operating profits.Despite the strong showing, Carnival stock has underperformed the broader stock market this year. The stock has returned just 2.3% in 2025, compared to the S&P 500's impressive 16.4% run. Now, the company enters 2026 with a potential catalyst on the horizon.Here is why 2026 could be a pivotal year for Carnival's comeback, and how it could affect the stock.
