Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
21.12.2025 04:33:00
Is a Beyond Meat (BYND) Stock Rally in the Cards in 2026?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) is a meme stock that has crashed by more than 70% year to date. A brief one-week burst from $0.50 per share to $7.69 per share in mid-October shows what this meme stock can do once enough investors pile into it. However, the stock fell below $1 per share less than one month later, demonstrating the risk of buying and holding the stock.This stock has plenty of attention, but that doesn't mean you should buy shares. These are some of the headwinds to monitor if you want to give Beyond Meat stock a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Beyond Meatmehr Analysen
