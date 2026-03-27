Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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27.03.2026 23:57:42
Is Alphabet Stock Still a Buy?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock is down slightly amid broad macroeconomic headwinds.*Stock prices used were the afternoon prices of March 25, 2026. The video was published on March 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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