It's official. Anthropic (NASDAQ:ANT) is a publicly traded company. The artificial intelligence (AI) leader hit the market after raising about $81.3 billion in its IPO. That makes Anthropic the biggest IPO ever. Anthropic's market cap is about $2 trillion (on a fully diluted basis) as of writing, but is the company really worth that much?

Image source: Anthropic.

Anthropic offers a broad portfolio of AI-powered tools for general-purpose applications and specialized tasks across industries such as tech, healthcare, and more. The company has found many takers for its products.

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