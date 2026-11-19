Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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19.11.2026 19:10:00
Is Anthropic Really Worth More Than $1 Trillion?
It's official. Anthropic (NASDAQ:ANT) is a publicly traded company. The artificial intelligence (AI) leader hit the market after raising about $81.3 billion in its IPO. That makes Anthropic the biggest IPO ever. Anthropic's market cap is about $2 trillion (on a fully diluted basis) as of writing, but is the company really worth that much?
Image source: Anthropic.
Anthropic offers a broad portfolio of AI-powered tools for general-purpose applications and specialized tasks across industries such as tech, healthcare, and more. The company has found many takers for its products.
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