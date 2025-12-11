Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
|
11.12.2025 07:43:00
Is Astera Labs Stock a Buy Right Now?
Astera Labs (NASDAQ: ALAB) has seen its share price soar almost 400% since its initial public offering in 2024. It provides essential components that enable faster processing speeds for artificial intelligence (AI) workloads in data centers. This is a competitive market, but Astera's robust growth and high margins indicate it is benefiting from a competitive edge. Here's why the stock is a buy heading into 2026.Image source: Getty Images.Astera Labs was the first in the industry to launch the latest generation PCIe 6 connectivity solutions, which provide higher bandwidth and cleaner signal paths for advanced AI chips in data centers. Astera's revenue grew 104% year-over-year in the third quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
