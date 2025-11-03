Ausblick: Astera Labs legt Quartalsergebnis vor

Astera Labs wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Astera Labs soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 206,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 82,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,59 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 776,5 Millionen USD, gegenüber 396,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at