Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
27.12.2025 23:00:00
Is Beyond Meat About to Stage an Epic Comeback?
In mid-October, an army of retail investors, many taking their cues from social media, sparked a rally in Beyond Meat (NASDAQ: BYND) that propelled the previously struggling stock from around $0.50 to nearly $8 in just days. Those gains evaporated, and the shares' penny stock status was reborn, as highlighted by a Dec. 19 close of $1.11.Betting on a sequel is a long-odds wager unlikely to pay off because good news, including the company's debt-reducing efforts, looks priced into the stock. As for the often discussed short interest, 26% of the stock's float is sold short, according to FinViz data, but if traders don't buy the stock to close short position, a potential catalyst is eliminated. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beyond Meatmehr Nachrichten
|
10.12.25
|ROUNDUP 3: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP 2: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP: Keine Entscheidung zu EU-'Veggie-Burger'-Verbot (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP/Heiße Phase: Kommt jetzt das EU-Verbot für 'Veggie-Burger'? (dpa-AFX)
|
02.12.25
|Beyond Meat-Aktie volatil: Spekulativer Handel und erwarteter Short Squeeze (finanzen.at)
|
11.11.25
|Beyond Meat-Aktie weit abgeschlagen: Höherer Verlust in Q3 als erwartet (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)