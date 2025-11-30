Beyond Meat Aktie
30.11.2025 09:05:00
Is Beyond Meat Stock About to Stage an Epic Comeback?
Shares of Beyond Meat (NASDAQ: BYND) have tumbled 77% in 2025. However, a meme stock-fueled rally in October has put the company back on some investors' radars. Is the embattled plant-based meat maker on the cusp of an epic comeback that will silence all the haters? Or was this simply a dead-cat bounce for a company that's hurtling toward bankruptcy?
