CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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14.11.2026 21:47:02

Is CoreWeave Stock a Buy After Its Latest Earnings?

CoreWeave (NASDAQ:CRWV) just delivered another impressive quarter. Revenue surged 168% year over year to $3.7 billion, its customer backlog reached $132.5 billion, and management raised its full-year guidance. Yet the company still reported a net loss of $709 million.

For investors, this creates an interesting dilemma. CoreWeave is becoming an increasingly important player in the AI infrastructure market, but its business requires enormous amounts of capital to grow.

I'd consider CoreWeave a speculative buying opportunity after its recent sell-off, but I wouldn't make it a large position in the portfolio just yet. Here are three things investors should consider.

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CoreWeave 47,93 -6,08% CoreWeave

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