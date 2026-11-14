CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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14.11.2026 21:47:02
Is CoreWeave Stock a Buy After Its Latest Earnings?
CoreWeave (NASDAQ:CRWV) just delivered another impressive quarter. Revenue surged 168% year over year to $3.7 billion, its customer backlog reached $132.5 billion, and management raised its full-year guidance. Yet the company still reported a net loss of $709 million.
For investors, this creates an interesting dilemma. CoreWeave is becoming an increasingly important player in the AI infrastructure market, but its business requires enormous amounts of capital to grow.
I'd consider CoreWeave a speculative buying opportunity after its recent sell-off, but I wouldn't make it a large position in the portfolio just yet. Here are three things investors should consider.
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Nachrichten zu CoreWeave
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
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|CoreWeave
|47,93
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