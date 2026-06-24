Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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24.06.2026 12:21:00
Is CrowdStrike Worth Buying Before the Stock Split? An Honest Answer
Along with solid earnings results, cloud-based cybersecurity leader CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) announced a 4-for-1 stock split, which will go into effect on July 2. This will help make CrowdStrike's stock more accessible to retail investors after it has soared by roughly 60% so far in 2026.To be sure, CrowdStrike's business has been performing exceptionally well, and it has some massive opportunities ahead of it. But after the stock's rapid rise this year, is it still worth buying before its split goes into effect?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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