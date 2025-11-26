D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
26.11.2025 12:31:00
Is D-Wave Quantum Stock a Buy?
If you're the type who views the proverbial glass of water as half empty, you'll probably focus on the fact that shares of D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) have plunged close to 50% since early October. On the other hand, if you see the glass of water as half full, you're likely to quickly point out that the stock is still up more than 170% year-to-date.Pragmatists will look at things differently and wonder if the water in the glass is worth drinking. Is D-Wave Quantum stock a buy? Here are the key bull and bear arguments for this high-profile quantum computing stock.One major argument in favor of D-Wave Quantum is the company's tremendous growth. In the third quarter of 2025, D-Wave's revenue doubled year-over-year. Its revenue in the first three quarters of the year was up 235% compared to the same period in 2024. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|19,33
|-0,74%
