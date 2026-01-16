Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
16.01.2026 17:15:00
Is D-Wave Quantum Your Ticket to Becoming a Millionaire?
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) is one of the more popular quantum computing stocks on the market. However, it's quite small at a $10 billion market cap. But that small size is exactly why some investors are drawn to it.A smaller company can grow more easily, especially in a field like quantum computing that could be massive one day. However, quantum computing is no surefire bet, and there's a lot of risk involved because the competition is so heavy. But if D-Wave Quantum succeeds, is it your ticket to becoming a millionaire?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Quantum Corp.
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|24,92
|0,36%
