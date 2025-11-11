DraftKings Aktie
WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041
|
11.11.2025 09:52:00
Is DraftKings Stock in Trouble?
Shares of sports betting company DraftKings (NASDAQ: DKNG) are down 24% thus far in 2025. This once-hot growth stock has faced a lot of adversity in recent months as investors aren't as convinced about its long-term growth prospects these days.Although the business has grown significantly in the past few years, there are challenges ahead, namely having to do with competition and the growing popularity of prediction markets. Here's what you need to know about DraftKings and whether it's a good buy on weakness, or if you're better off steering clear of the stock for now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DraftKingsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu DraftKingsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.