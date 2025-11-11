DraftKings Aktie

WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041

11.11.2025 09:52:00

Is DraftKings Stock in Trouble?

Shares of sports betting company DraftKings (NASDAQ: DKNG) are down 24% thus far in 2025. This once-hot growth stock has faced a lot of adversity in recent months as investors aren't as convinced about its long-term growth prospects these days.Although the business has grown significantly in the past few years, there are challenges ahead, namely having to do with competition and the growing popularity of prediction markets. Here's what you need to know about DraftKings and whether it's a good buy on weakness, or if you're better off steering clear of the stock for now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu DraftKingsmehr Nachrichten

Analysen zu DraftKingsmehr Analysen

