Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
06.01.2026 13:30:00
Is Figma Stock a Buy?
It may surprise investors to know that Figma (NYSE: FIG) stock is up 13% since its July 31 initial public offering (IPO). However, you would have had to have been an insider to benefit from that. If you had waited a day to buy, you would be down two-thirds on your investment.The upside to non-shareholders is that anyone can now buy Figma stock for just above its IPO price. The question for investors is whether that signifies a buy signal or if they should continue to stay on the sidelines.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!


Analysen zu Figmamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Figma
|31,80
|0,63%
