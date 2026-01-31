Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
31.01.2026 14:33:00
Is Figma Stock a Buy Now?
Shares of design software developer Figma (NYSE: FIG) experienced incredible success when they went public last July, debuting at $33 per share before skyrocketing to a 52-week high of $142.92 in August.Since then, the stock has reversed course big time. Shares hit a 52-week low of $26.79 on Jan. 21, dropping below the IPO price. This may be a great opportunity to scoop up Figma stock. Or could reasons exist to hold off?Answering those questions requires a deeper dive into Figma's business. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Figma
|
06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
|
04.09.25
|Figma-Aktie unter Druck: Anleger trotz überaus starkem Quartal skeptisch (finanzen.at)
|
03.09.25
|Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
|
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Figma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.25
|IPO der Figma-Aktie: Welche Tech-Startups nun mit enem Börsengang folgen könnten (finanzen.at)
|
05.08.25
|Figma-Aktie startet fantastisch an der Börse - doch war die Aktie bei der Ausgabe zu billig? (finanzen.at)
Analysen zu Figma
Aktien in diesem Artikel
|Figma
|21,80
|-2,68%
