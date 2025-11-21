Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
21.11.2025 16:40:00
Is GLP-1 the new AI? Drugmaker Eli Lilly briefly joined the $1 trillion market cap club.
Eli Lilly briefly crossed the $1 trillion market cap threshold, the first drug maker to ever reach that milestone.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
