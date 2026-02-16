GoDadd a Aktie
WKN DE: A14QAF / ISIN: US3802371076
16.02.2026 14:06:00
Is GoDaddy a Hidden Value Stock?
As advancements in artificial intelligence (AI) accelerate, investor sentiment toward certain types of companies is hitting a breaking point. A number of technology stocks have been selling off hard recently, and website company GoDaddy (NYSE: GDDY) is, surprisingly, among them. Yet GoDaddy's business is benefiting from AI, making its current sell-off a hidden buying opportunity.Image source: Getty Images.GoDaddy registers domain names, hosts websites, and provides its customers with tools for e-commerce and more. There is a software component to the business. But it owns and operates its own data centers for web hosting, which gives the business a physical component as well.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu GoDaddy Inc (A)
