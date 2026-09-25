Is It Finally Time to Sell AMD?

In this video, I will cover Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and explain what I am doing with my position, including whether Nvidia or Broadcom could be a better place for that capital. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

*Stock prices used were from the trading day of Sep. 22, 2026. The video was published on Sep. 22, 2026.

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