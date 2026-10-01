Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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01.10.2026 17:28:18
Is it time to ditch premium bonds?
Martin Lewis says though they are the UK's most popular form of savings, not everybody benefits from them. Martin explains who premium bonds are best for, and who they aren’t so good for.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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