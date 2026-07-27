Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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28.07.2026 01:00:06
Is it time to stop using glue and labels on paper?
Labels and adhesives can prevent paper from being recycled but there's new tech aimed at changing that.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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